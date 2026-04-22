Cumhuriyet Gazetesi Logo
Volkan Demirel'den galibiyet açıklaması: 'Bu takıma çok güveniyorum'

22.04.2026 23:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kupadaki Galatasaray maçının ardından konuştu.

Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

"Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Lig maçında da ilk dakikada yediğimiz gol, yoksa çok iyi hazırlanmıştık. O maçta hatalarımızı gördük. Nasip bugüneymiş. Bugün de sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ama ne dediysek yaptılar."

Image

"BU TAKIMA ÇOK GÜVENİYORUM"

"60-65 dakikadan sonra Galatasaray'ın performans olarak düştüğü bir durum var. Bugün oynayan kaleci Erhan'dan tutun da 19 yaşındaki Osman'ı herkesi tebrik ediyorum. Taraftara selam gönderiyorum, bu akşamın keyfini yaşasınlar. Ben bu takıma çok güveniyorum, çok çalışıyorlar. İnşallah bu maç bir kırılma olur ve bundan sonra istediklerimizi alırız."

"BUGÜNKÜ GALİBİYET ÇOK ANLAMLI"

"32 puan hedefim var. Oynadığım takımlar hep güçlü takımlardı ama bugünkü galibiyet bizim için çok anlamlı oldu. Umutlu bakacağız ileriye doğru. Bu takıma çok güveniyorum. İnşallah hafta sonu çok iyi oynayarak ligdeki yerimizi sağlamlaştıracağız. Bütün düşüncemiz o."

İlgili Konular: #galatasaray #Gençlerbirliği #volkan demirel

İlgili Haberler

Barış Alper Yılmaz'dan derbi açıklaması: 'Fenerbahçe'yi yenip dördüncü şampiyonluğu istiyoruz' Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 2-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından görüşlerini aktardı.
Taraftar tepki göstermişti: Okan Buruk'tan Günay Güvenç'e destek! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından görüşlerini aktardı.
Gençlerbirliği'nde yarı final sevinci: 'Çok büyük moral oldu' Gençlerbirliği'nde Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu ve Fıratcan Üzüm, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.