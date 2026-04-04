Manchester City, Liverpool karşısında farklı turladı!

4.04.2026 16:52:00
Cumhuriyet Spor
FA Cup çeyrek final maçında Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FA Cup çeyrek final maçında Manchester City, sahasında Liverpool'u ağırladı. Manchester City, Etihad'da oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.

Manchester City, Erling Haaland'ın 39. dakikada penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City, Norveçli golcünün 45+2. dakikadaki golüyle devreyi 2-0 önde tamamladı.

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, 50. dakikada Antoine Semenyo ile bir gol daha buldu ve skor 3-0'a geldi. Manchester City, 57. dakikada Erling Haaland'ın golüyle Liverpool karşısında durumu 4-0'a getirdi.

Liverpool'da Muhammed Salah, 64. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Maçta başka gol olmadı ve Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 yenerek FA Cup'ta yarı finale yükseldi.

Manchester City taraftarları, farklı skor ile birlikte Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot için, "Yarın kovulacaksın." tezahüratı yaptı.

Manchester City, lige dönüşte Chelsea deplasmanına gidecek. FA Cup'a veda eden Liverpool ise sahasında Fulham'ı konuk edecek.

Sezon sonu yollar ayrılacak... Liverpool'da Salah'ın yerine 5 aday! İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sezon sonunda yıldızı Mohamed Salah'la yollarını ayıracak. 9 yılın ardından takıma veda etmeye hazırlanan Salah'ın yerine geçebilecek isimle ilgili Liverpool'un gündeminde 5 futbolcu yer alıyor.
Liverpool-Galatasaray maçında 4. hakemle yer değiştirmişti... Szymon Marciniak'tan hakkındaki iddialara yanıt! Liverpool ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına atanan Szymon Marciniak, belindeki ağrıların artması nedeniyle karşılaşmayı yönetmemiş ve 4. hakemle yerini değiştirmişti. Polonyalı hakemden maçın ardından hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama geldi.
Liverpool maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Galatasaray Kulübü, Liverpool maçında sakatlanan Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.