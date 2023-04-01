Manchester City, Liverpool'u farklı devirdi
Son şampiyon Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 4-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı Manchester City 4-1'lik skorla kazandı.
Liverpool, 17. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle öne geçti. Manchester City, bu gole 27. dakikada Julian Alvarez ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
Manchester City, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Pep Guardiola'nın ekibi, 46. dakikada Kevin De Bruyne ile 2-1 öne geçti. İlkay Gündoğan, 53. dakikada skoru 3-1'e getirdi.
SON SÖZ GREALISH'İN
Karşılaşmada son sözü söyleyen isim 74. dakikada Manchester City'den Jack Grealish oldu. Manchester City, Liverpool'u 4-1'lik skorla geçti.
Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 64 puana yükseldi ve lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Liverpool, 42 puanda kaldı.
Manchester City, ligin bir sonraki haftasında Southampton deplasmanına gidecek. Liverpool ise Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi
- Z kuşağı 'tek adama' karşı
- Kerem Kınık’ı belgeler yalanladı
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran kişi yakalandı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- Fatih Altaylı'ya HÜDA PAR sansürü
- Demirtaş'tan geçmiş olsun mesajı