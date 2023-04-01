Manchester City, Liverpool'u farklı devirdi

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 17:25

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 17:25

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı Manchester City 4-1'lik skorla kazandı.

Liverpool, 17. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle öne geçti. Manchester City, bu gole 27. dakikada Julian Alvarez ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Manchester City, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Pep Guardiola'nın ekibi, 46. dakikada Kevin De Bruyne ile 2-1 öne geçti. İlkay Gündoğan, 53. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

SON SÖZ GREALISH'İN

Karşılaşmada son sözü söyleyen isim 74. dakikada Manchester City'den Jack Grealish oldu. Manchester City, Liverpool'u 4-1'lik skorla geçti.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 64 puana yükseldi ve lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Liverpool, 42 puanda kaldı.

Manchester City, ligin bir sonraki haftasında Southampton deplasmanına gidecek. Liverpool ise Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak.