Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta karşılaşmasında sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 12:58
Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı sürüyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andrew Madley'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etmişti.

Manchester United ise sahasında Fulham'a 2-1 mağlup olmuştu.


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