Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta karşılaşmasında sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andrew Madley'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Manchester City, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etmişti.
Manchester United ise sahasında Fulham'a 2-1 mağlup olmuştu.
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