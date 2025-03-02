Manchester City, Reilly ile turladı!
İngiltere FA Cup 5.tur maçında Manchester City, sahasında Plymouth'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
İngiltere FA Cup 5.tur maçında Manchester City, Plymouth'u konuk etti.
Etihad Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 76. dakikada Nico Reilly ile 90. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.
Plymouth'un tek golünü ise 38. dakikada Maksym Talovierov attı.
Manchester City, bu galibiyetin ardından adını bir üst tura yazdırdı.
Etiketler: #Manchester City #İngiltere FA Cup #Plymouth
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