Manchester City, Scott Carson’ın sözleşmesini yeniledi
İngiltere Premier Lig’de şampiyon olan Manchester City, deneyimli kalecisi Scott Carson'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.
Premier Lig şampiyonu Manchester City, yeni sezon hazırlıklarına iç transferle başladı. Maviler, İngiliz kalecisi Scott Carson’ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.
Manchester City'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 37 yaşındaki eldivenin, 2024 yılının yaz ayına kadar takımda kalacağı ifade edildi.
SADECE 2 MAÇ OYNADI
Deneyimli file bekçisi Scott Carson, Premier Lig devi ile 2 sezonda sadece iki maçta forma giydi.
2005 yılında İstanbul’da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool kadrosunda yer alan Scatt Carson, bu yıl yeniden İstanbul’da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakasında bir diğer İngiliz ekibi Manchester City’nin kadrosunda bulunacak.
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