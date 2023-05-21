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Manchester City, şampiyonluk kupasını kaldırdı

Premier Lig'de dün şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İHA
Yayınlanma: 21.05.2023 - 21:36
Manchester City, şampiyonluk kupasını kaldırdı
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Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip 12. dakikada Julian Alvarez'in golüyle rakibini 1-0 yendi. 

Arsenal'in dün yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, bugünkü galibiyetin ardından şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. 

Oyuncular törende büyük sevinç yaşadı.


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