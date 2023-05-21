Manchester City, şampiyonluk kupasını kaldırdı
Premier Lig'de dün şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.
Ev sahibi ekip 12. dakikada Julian Alvarez'in golüyle rakibini 1-0 yendi.
Arsenal'in dün yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, bugünkü galibiyetin ardından şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.
Oyuncular törende büyük sevinç yaşadı.
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