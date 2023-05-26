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Manchester City, Florya Tesisleri'nde antrenman yapacak

Kadrosunda Erling Haaland, Phil Foden ve Kevin De Bruyne gibi yıldızları barındıran Manchester City, Şampiyonlar Ligi finali öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antreman yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:21
Manchester City, Florya Tesisleri'nde antrenman yapacak
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İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşılaşacak.

10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev mücadele öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, kadrosunda dünya yıldızlarını barındıran Manchester City, zorlu mücadele öncesi son antremanını Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde  gerçekleştirecek.

Erling Haaland, Phil Foden, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi pek çok yıldız futbolcu Florya Metin Oktay Tesisleri'ne ayak basacak.


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