Manchester City, Florya Tesisleri'nde antrenman yapacak

Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:21

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:21

İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşılaşacak.

10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev mücadele öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, kadrosunda dünya yıldızlarını barındıran Manchester City, zorlu mücadele öncesi son antremanını Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Erling Haaland, Phil Foden, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi pek çok yıldız futbolcu Florya Metin Oktay Tesisleri'ne ayak basacak.