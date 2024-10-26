Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında sahasında Southampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2024 Cumartesi, 11:16
Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Russell Martin'in ekibi Southampton ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CİTY - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CİTY - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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