Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında sahasında Southampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Russell Martin'in ekibi Southampton ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.
MANCHESTER CİTY - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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