Manchester City, 3 puanı 90+5'te aldı!

Premier Lig'in 8. haftasında Wolves sahasında Manchester City ile karşılaştı. Mücadele 90+5'te gelen golle birlikte 2-1 Manchester City lehine sona erdi.

Manchester City, 3 puanı 90+5'te aldı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 22:01

Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton, sahasında Manchester City ile karşılaştı. 

Mücadele 2-1 Manchester City lehine sona erdi. Maçta goller; 7. dakikada Larsen, 33. dakikada Gvardiol ve 90+5. dakikada Stones'tan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Manchester City, yenilgisiz devam ettiği ligde 20 puana yükseldi. Wolves ise ligde puanda kaldı. 

Manchester City ligde bir sonraki maçında sahasında Southampton ile karşılaşacak. Wolves ise aynı haftada Brighton'a konuk olacak. 


Etiketler: #Manchester City #wolverhampton #İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Hull City evinde Sunderland'e boyun eğdi!

Hull City evinde Sunderland'e boyun eğdi!
Hull City'den sürpriz karar: Tan Kesler ile yollar ayrıldı!

Hull City'den sürpriz karar: Tan Kesler ile yollar ayrıldı!
Cinsel saldırı ile suçlanıyordu: Benjamin Mendy'den Manchester City'ye şok suçlama!

Cinsel saldırı ile suçlanıyordu: Benjamin Mendy'den Manchester City'ye şok suçlama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler