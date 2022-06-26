Manchester City ve Arsenal, Gabriel Jesus transferinde anlaştı!

26 Haziran 2022 Pazar, 21:49

Premier Lig ekipleri Manchester City ve Arsenal, Gabriel Jesus transferinde el sıkıştı. Manchester City’nin Brezilyalı forveti, 53 milyon Euro bonservis bedeli ve ekstra 14 milyon Euro bonuslarla birlikte Arsenal’e transfer oldu. Jesus 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

35 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

City'de geçirdiği 5 buçuk sezonun ardından yeni bir pencere açan Jesus, 2017’de Palmeiras’tan 35 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Guardiola’nın rotasyonlu oyun yapısında forma mücadelesi veren Jesus, geçen sezon Premier Lig’de oynadığı 28 maçta 8 gol attı.

Brezilya Milli Takımı’nın formasını 56 kez terleten 25 yaşındaki Jesus, Marquinhos, Matt Turner ve Fabio Vieira’nın ardından bu sezon Arsenal’in dördüncü transferi olacak.