Manchester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında kendi sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta Nottingham Forest deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Wolverhampton ise kendi sahasında ağırladığı Luton Town'ı 2-1 mağlup etmişti.
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