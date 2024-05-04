Manchester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında kendi sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:25
Manchester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta Nottingham Forest deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Wolverhampton ise kendi sahasında ağırladığı Luton Town'ı 2-1 mağlup etmişti.


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