Manchester City - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Young Boys'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:53
Manchester City - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Raphael Wicky'nin ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CITY - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Erik Lambrechts'in yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Manchester City 3-1 galip ayrılmıştı.  


Manchester City young boys Şampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Jeremy Doku yıldızlaştı, Manchester City farklı kazandı

Jeremy Doku yıldızlaştı, Manchester City farklı kazandı
Erling Haaland rekor kırdı: Manchester City derbiyi 3 golle kazandı

Erling Haaland rekor kırdı: Manchester City derbiyi 3 golle kazandı
Manchester City'den İlkay Gündoğan'a dev jest!

Manchester City'den İlkay Gündoğan'a dev jest!

En Çok Okunan Haberler