Manchester City - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Young Boys'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Raphael Wicky'nin ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CITY - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MANCHESTER CITY - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçikalı hakem Erik Lambrechts'in yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Manchester City 3-1 galip ayrılmıştı.
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