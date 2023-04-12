Manchester City'den Bayern'e derin darbe

Yayınlanma: 12.04.2023 - 08:37

Güncelleme: 12.04.2023 - 08:37

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Alman devi Bayern Münih'i ağırladı.

Ettihad Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 3-0 kazanarak rövanş için büyük avantaj kazandı.

Maçın 27. dakikasında Rodri'nin ceza sahası dışında muhteşem bir vuruşla attığı golle ilk yarıyı önde kapatan City, ikinci yarıda da Bayern'e adeta top göstermedi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Haaland'ın soldan ortasını Bernardo Silva kafayla ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 77'de ise bu kez Haaland attığı golle maçın skorunu belirledi.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 19 Nisan'da oynanacak ve kazanan ekip yarı finale adını yazdıracak.

HAALAND'IN İNANILMAZ RAKAMLARI

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 11. golünü atan Haaland, toplamda çıktığı 26 Devler Ligi maçında 34. golünü kaydetmiş oldu.

Öte yandan Haaland, bu sezonki 45. golünü kaydederek bir sezonda en fazla gol atan Premier Lig oyuncusu ünvanını da elde etti.