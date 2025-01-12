Manchester City'den FA Cup'ta tarihi fark!
Manchester City, FA Cup 3. tur maçında konuk ettiği İngiltere 2. Lig takımı Salford City'yi 8-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Premier Lig devi Manchester City, İngiltere 2. Lig takımı Salford City'yi konuk etti.
Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 8-0 kazandı.
Manchester City'nin gollerini 8 ile 69. dakikalarda Jeremy Doku, 20. dakikada Divin Mubama, 43. dakikada Nico O'Reilly, 49. dakikada penaltıdan Jack Grealish ve 62, 72 ile 81. dakikalarda James McAtee kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester City, FA Cup'ta tur atladı. Salford City ise turnuvaya veda etti.
Etiketler: #Manchester City #FA Cup #Salford City
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