Manchester City 3 puanı 90+2'de bıraktı!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City deplasmanda Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

Manchester City 3 puanı 90+2'de bıraktı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:16

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City deplasmanda Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

G-Tech Community Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City'nin gollerini 66. ve 78. dakikalarda Phil Foden kaydetti.

Brentford'un ilk golünü ise 82. dakikada Yoane Wissa kaydetti. Wissa, 36 gol ile Brentford tarihinin Premier Lig'deki en golcü oyuncusu oldu.

Brentford'a beraberliği getiren golü ise 90+2'de Christian Nörgaard kaydetti.

Bu sonuçla birlikte  Manchester City, puanını 35'e yükseltti. Brentford ise 28 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Ipswich Town'a konuk olurken, Brentford sahasında Liverpool'u ağırlayacak.


Etiketler: #Manchester City #brentford #İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Manchester City'den genç stopere kanca!

Manchester City'den genç stopere kanca!
Manchester City, Abdukodir Khusanov için 40 milyon Euro

Manchester City, Abdukodir Khusanov için 40 milyon Euro
Manchester City'den FA Cup'ta tarihi fark!

Manchester City'den FA Cup'ta tarihi fark!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler