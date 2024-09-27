Manchester City'e iki kötü haber!
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Rodri'nin sezonu kapattığını açıkladı. İspanyol teknik adam ayrıca, De Bruyne'nin de bir sonraki maçta oynayamayacağını belirtti.
Manchester City'ye iki yıldızından kötü haber geldi.
İspanyol teknik adam Pep Guardiola, ameliyat olan Rodri'nin sezonu kapattığını açıkladı.
Guardiola yaptığı açıklamada, "Rodri bu sabah ameliyat oldu. Ne yazık ki bu sezon Rodri için bitti. Gelecek sezon tekrardan aramızda olacak" dedi.
DE BRUYNE'DEN DE KÖTÜ HABER
Başarılı teknik adam, Manchester City'de sakatlığı süren Kevin De Bruyne'nin, Newcastle United maçında forma giyemeyeceğini belirtti.
Guardiola, "De Bruyne'nin de sakatlığı devam ediyor. Milli aradan önceki maça yetişme ihtimali var ancak Newcastle'a karşı oynamayacak" diye konuştu.
Manchester City, Newcastle ile cumartesi günü 14.30'da karşılaşacak.
Etiketler: #Manchester City #Rodri #kevin de bruyne
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