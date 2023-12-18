Manchester City'li yöneticiden kura çekimi yorumu: 'Kopenhag, Galatasaray'dan daha iyi'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Kopenhag ile eşleşen Manchester City'de futbol direktörü Txiki Begiristain, kura çekimi ile ilgili konuştu. Txiki Begiristain, rakiplerine ilişkin, "Gruplarında Galatasaray ve Manchester United gibi Şampiyonlar Ligi'nde daha tecrübeli iki takımı geride bıraktılar. Bence bu onların daha iyi bir takım olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 18:22
Manchester City'li yöneticiden kura çekimi yorumu: 'Kopenhag, Galatasaray'dan daha iyi'
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Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Kopenhag eşleşmesi için açıklamalarda bulundu.

Kopenhag'ın dikkat edilmesi gereken bir takım olduğuna dikkat çeken Begiristain, "Kopenhag; Bayern Münih, Galatasaray ve Manchester United'ın olduğu grupta en iyi ikinci takım olmayı başardı. Bence bunun anlamı büyük" dedi.

Txiki Begiristain

"İKİ TAKIMDAN DAHA İYİ"

Kopenhag'ın Galatasaray ve Manchester United'dan iyi bir takım olduğunu söyleyen Begiristain, "Gruplarında Galatasaray ve Manchester United gibi Şampiyonlar Ligi'nde daha tecrübeli iki takımı geride bıraktılar. Bence bu onların daha iyi bir takım olduğunu gösterir. Kopenhag'a karşı dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.


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