Wanda Nara'dan Galatasaray itirafı: 'Mauro Icardi'yi ben ikna ettim'

Yayınlanma: 18.12.2023 - 13:46

Güncelleme: 18.12.2023 - 13:48

İtalya'da bir dans yarışmasında yarışmacı olan Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi ve Arjantinli golcüyle ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

'ICARDI'Yİ BEN İKNA ETTİM'

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi hakkında konuşan Wanda Nara, "İstanbul'u daha önceden biliyordum, Icardi yokken çocuklarla birlikte tatile gitmiştim. Francesca için bir forma satın almıştım ve bu forma birkaç yıl sonra Mauro Icardi'nin forması oldu. İstanbul, çok güzel bir şehir. Mauro Icardi'yi İstanbul'a taşınmaya ikna ettim" dedi

'AİLE KURMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Icardi ile ilişkilerinin nasıl başladığını anlatan Nara, "Bana düşündüğü ve istediği her şeyi söylerdi, çok gençti. Benim zaten bir ailem vardı. Boşandıktan sonra aramızda bir ilişki başladı. Ben Arjantin'e dönmüştüm ve bana Milano için bir uçak bileti gönderdi ama üç çocuğum olduğu için gidemedim" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilişkilerinin nasıl ilerlediğini anlatan Wanda Nara şu ifadeleri kullandı:

"Orada benimle bir ilişki yaşamak istiyorsa bunun ciddi olması gerektiğini anladı ve o zaman benimle bir aile kurmak istediğini söyledi. İlişkimiz başladıktan beş ay sonra evlendik. Mauro, "Zaten üç çocuğumuz var" evlenmeliyiz dedi. Benim üç çocuğum, her zaman onun da çocuğuydu."