Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu.

Yayınlanma: 18.12.2023 - 15:19
Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu. 

Sarı kırmızılı ekip Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşti. 

Galatasaray, Çekya ekibini elemesi halinde son 16 turuna yükselecek.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Play-off turunun tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi ise 23 Şubat 2024'te gerçekleşecek.

Avrupa Ligi play-off turundaki diğer eşleşmeler şu şekilde: 

Feyenoord-Roma

Milan-Rennes

Lens-Freiburg

Young Boys-Sporting Lizbon

Benfica-Toulouse

Braga-Karabağ

Shakhtar Donetsk-Marsilya


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