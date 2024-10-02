Manchester City'ye şok: Matheus Nunes gözaltına alındı!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 12:05

Güncelleme: 02.10.2024 - 12:05

Manchester City'nin yıldızı Matheus Nunes, gasp iddiası ile İspanya'da gözaltına alındı.

El Mundo'nun haberine göre Manchester City'nin 62 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Matheus Nunes, Madrid'deki La Riviera isimli bir gece kulübünde fotoğrafını çeken 58 yaşındaki bir adamın telefonunu gasp edip geri vermeyi reddetti ve sabaha karşı 5.30 sularında gözaltına alındı.

KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDI

Haberde polisin, ihbarın ardından gece kulübüne baskın yaptığı ifade edildi. İhbarın doğru çıkmasının ardından Nunes'in kelepçelenerek Madrid'in Arganzuela semtindeki Ulusal Polis Karakolu'na götürüldüğü belirtildi.

Haberde, bir avukatın kefaleti ödemesinin ardından Nunes'in serbest bırakıldığı belirtildi.

Ancak Nunes'in gasp suçuyla yargılanacağı kaydedildi.