Manchester derbisinde nefes kesen geri dönüş!

Yayınlanma: 15.12.2024 - 21:35

Güncelleme: 15.12.2024 - 21:35

Premier Lig 16. hafta maçında Manchester City, derbide Manchester United ile karşılaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı United 2-1 kazandı.

Pep Guardiola'nın takımı 36. dakikada Josko Gvardiol ile öne geçti. Manchester United, 88'de Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Amad Diallo, 89. dakikada skoru 2-1'e getirdi ve Manchester United geri döndü. Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma Manchester United'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Manchester United'da 14. dakikada sakatlanan Kobbie Mainoo, oyuna devam edemedi. Onun yerine Mason Mount girdi.

PEP YİNE KAZANAMADI

Manchester City ligde oynadığı son 7 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Pep Guardiola'nın takımı yine sahadan boynu bükük ayrıldı.

AMORIM İLE 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Çıktığı son 2 maçı kaybeden Manchester United'a Ruben Amorim derbi zaferiyle moral buldu.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 22'ye çıkardı. Manchester City ise 27 puanda kaldı.