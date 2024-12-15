Manchester derbisinde nefes kesen geri dönüş!
Premier Lig 16. hafta maçında Manchester United, 1-0 geriye düştüğü maçta Manchester City'yi 2-1 mağlup etti.
Premier Lig 16. hafta maçında Manchester City, derbide Manchester United ile karşılaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı United 2-1 kazandı.
Pep Guardiola'nın takımı 36. dakikada Josko Gvardiol ile öne geçti. Manchester United, 88'de Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Amad Diallo, 89. dakikada skoru 2-1'e getirdi ve Manchester United geri döndü. Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma Manchester United'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Manchester United'da 14. dakikada sakatlanan Kobbie Mainoo, oyuna devam edemedi. Onun yerine Mason Mount girdi.
PEP YİNE KAZANAMADI
Manchester City ligde oynadığı son 7 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Pep Guardiola'nın takımı yine sahadan boynu bükük ayrıldı.
AMORIM İLE 2 MAÇ SONRA KAZANDI
Çıktığı son 2 maçı kaybeden Manchester United'a Ruben Amorim derbi zaferiyle moral buldu.
Bu sonucun ardından Manchester United puanını 22'ye çıkardı. Manchester City ise 27 puanda kaldı.
Spor Haberleri
- Göksel Gümüşdağ'dan kırmızı kart açıklaması!
- Jose Mourinho'dan flaş sakatlık açıklaması!
- Nuri Şahin'in Dortmund'u 3 puanı son dakikada bıraktı!
- Rıdvan Yılmaz penaltı kaçırdı, Rangers kupayı kaptırdı!
- Manchester derbisinde nefes kesen geri dönüş!
- Milli yüzücü Emre Sakçı, dünya 2'ncisi oldu!
- Üç yıldızdan Galatasaray'a müjde!
- Kuzeyboru sahasında Galatasaray'ı mağlup etti!
- Üç yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Fenerbahçe'den o taraftar için flaş karar!
En Çok Okunan Haberler
-
- Colani'den İsrail hakkında ilk açıklama
- Emekliye iyi haber yok!
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- Adnan Kale'nin ölümüne ilişkin peş peşe açıklamalar!
- İngiliz gazetesinden Esad iddiası
- 'Seküler müdür kalmadı'
- 'Kayyuma değil, halka bütçe'
- Üniversite öğrencisi, trafikte öldürüldü
- Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!
- İkinci elde 'Suriyeli' hareketliliği