Manchester United 3 puanı son dakikalarda aldı!
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Fulham'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Fulham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 1-0 kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada yeni transfer Joshua Zirkzee kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, sezona 3 puanla start verdi. Fulham ise puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Manchester United, Brighton deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Leicester City'i ağırlayacak.
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