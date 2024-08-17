Manchester United 3 puanı son dakikalarda aldı!

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 09:11
Manchester United 3 puanı son dakikalarda aldı!
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Fulham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 1-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada yeni transfer Joshua Zirkzee kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, sezona 3 puanla start verdi. Fulham ise puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki maçında Manchester United, Brighton deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Leicester City'i ağırlayacak. 


manchester united haberleri fulham haberleri İngiltere Premier Lig haberleri

İlgili Haberler

Adı Brighton ve Manchester United ile anılıyordu: Ferdi Kadıoğlu seçimini yaptı!

Adı Brighton ve Manchester United ile anılıyordu: Ferdi Kadıoğlu seçimini yaptı!
Manchester United'daki geleceği belirsiz: Scott McTominay, Süper Lig devlerinde yeniden gündemde!

Manchester United'daki geleceği belirsiz: Scott McTominay, Süper Lig devlerinde yeniden gündemde!
Manchester United yıldız futbolcuyu resmen duyurdu!

Manchester United yıldız futbolcuyu resmen duyurdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler