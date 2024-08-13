Adı Brighton ve Manchester United ile anılıyordu: Ferdi Kadıoğlu seçimini yaptı!
Transferde adı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ve Manchester United ile anılan Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun seçimini yaptığı iddia edildi.
İngiltere’ye transferi bir süredir gündemde olan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için en yüksek teklifi yapan kulüp Brighton oldu.
Milliyet'in haberine göre Premier Lig ekibi, milli futbolcu için 35 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu cazip teklife rağmen takımın en önemli isimlerinden olan Ferdi’yi kadroda tutmak istediği belirtildi.
FERDİ TERCİHİNİ YAPTI
Haberde başarılı futbolcu için ayrıca Manchester United'ın da resmi teklifte bulunduğu ifade edildi. Bu teklifin Brighton’un altında olduğu ancak ilerleyen günlerde yükseleceği öğrenildi.
Ferdi’nin kulüplerin anlaşması halinde Manchester United’a gitmeye daha sıcak baktığı kaydedildi.
MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu için, "Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır" diye konuştu.
Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 resmi maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.
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