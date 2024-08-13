Manchester United'daki geleceği belirsiz: Scott McTominay, Süper Lig devlerinde yeniden gündemde!
Süper Lig ekipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İngiliz kulüp Manchester United forması giyen İskoç oyuncu Scott McTominay ile ilgilendiği iddia edildi.
Birçok kez transferde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, İskoç yıldız için tekrar yarışa girdi.
ABD merkezli The Athletic'te yer alan habere göre; iki ezeli rakip, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Scott McTominay için tekrar devreye girdi.
AVRUPA KULÜPLERİ TAKİPTE
İki takımın da oyuncunun son durumuyla ilgili İngiliz ekibinden bilgi aldığı belirtildi. Öte yandan futbolcu ile Fulham, Napoli, Everton ve Brentford'ın da ilgilendiği aktarıldı.
Bununla birlikte İngiliz devinin, kulüpteki geleceği belirsiz olan İskoç yıldız için 25 Milyon sterlin (29,2 Milyon Euro) bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
253 MAÇTA FORMA GİYDİ
Manchester United altyapısında yetişen ve İngiliz ekip dışında başka bir takımda oynamayan 27 yaşındaki orta saha, 253 maçta forma giydi ve 29 gol, 9 asist yaptı.
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