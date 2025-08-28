Manchester United'a büyük şok! 4. Lig ekibine elendi...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.08.2025 00:57:00
İngiltere Lig Kupası'nın 2. Turu'nda Grimsby Town, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Manchester United'ı penaltılarda 12-11 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Manchester United, Grimsby Town ile karşılaştı.

Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede, Grimsby Town penaltı atışlarında rakibini 12-11 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Grimsby'nin gollerini 22. dakikada Charles Vernam ve 30. dakikada Tyrell Warren kaydetti. Manchester United'ın golleri ise 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire'dan geldi.

İngiltere 4. Lig ekibi Grimsby Town bu sonuçla birlikte büyük bir başarıya imza attı.

Manchester United, bu yenilgiyle birlikte İngiltere Lig Kupası'na veda etti.

İlgili Konular: #manchester united #İngiltere Lig Kupası