Manchester United, Altay Bayındır onuruna stadında Türk bayrağı dalgalandırdı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, formasını giyen ilk Türk oyuncu Altay Bayındır onuruna stadyumunda Türk bayrağı dalgalandırdı.
Manchester United, sosyal medya hesabında, Old Trafford Stadyumu'nda Türk bayrağının göndere çekilme görüntüsünün yanı sıra "İlk Türk oyuncumuz onuruna Türkiye bayrağını dalgalandırıyoruz" mesajını paylaştı.
Flying the Turkey flag high in honour of our first Turkish Red: @AltayBayindir_1 ??????#MUFC pic.twitter.com/yNWR2fNcJz— Manchester United (@ManUtd) January 31, 2024
Milli kaleci Altay Bayındır'ın ilk kez formasını giydiği Manchester United, geçen hafta İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında Newport County'e konuk olmuş ve maçı 4-2 kazanarak Federasyon Kupası'nda 5. tura çıkmıştı.
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