Manchester United, Andre Onana transferini bitiriyor
Manchester United, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Inter'in file bekçisi Andre Onana ile anlaşmaya vardı.
Premier Lig ekibi Manchester United, David De Gea'nın boşluğunu Andre Onana ile doldurmaya hazırlıyor.
Sporx'in The Athletic'e dayandırdığı habere göre; Manchester United, Inter'in 27 yaşındaki file bekçisi Andre Onana ile anlaşmaya vardı. İngiliz devinin Onana transferi için İtalyan devi Inter'e 55 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi.
Andre Onana'nın Manchester Unidet ile 5 yıllık sözleşme imzalaması beklendiği ifade edildi.
27 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan Andre Onana, 24 maçta kalesini gole kapatmıştı.
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