Manchester United, Brentford deplasmanında kabusu yaşadı!

27.09.2025 16:38:00
Cumhuriyet Spor
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Brentford'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, Brentford deplasmanına konuk oldu. Manchester United, Gtech Community Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Brentford, Igor Thiago'nun 8 ve 20. dakikalarda attığı gollerle Manchester United karşısında 2-0'ı buldu.

SESKO'DAN İLK GOL

Manchester United, 26. dakikada Benjamin Sesko'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Sesko, Manchester United'da 7. maçında ilk kez ağları havalandırdı.

Maçın ilk yarısı Brentford'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ!

Manchester United, 75. dakikada penaltı kazandı. 76. dakikada bu penaltıyı kullanan Bruno Fernandes, kaleci Kelleher'i geçemedi.

JENSEN SAHNEDE

Brentford, uzatma dakikalarında Mathias Jensen ile bir gol daha buldu ve Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester United'da kaleyi milli file bekçisi Altay Bayındır korudu.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Manchester United, 6 haftada 3. yenilgisini aldı ve ligde 7 puanda kaldı. Brentford da 7 puana yükseldi.

Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında Sunderland'i konuk edecek. Brentford, bu kez Manchester City'yi konuk edecek.

