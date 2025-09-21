Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nefes kesen dev maçta Manchester United, Chelsea'yi 2 golle geçti!

21.09.2025 09:42:00
AA
İngitere Premier Lig'in 5. hafta maçında Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Maçın 14. dakikasında Bruno Fernandes'le öne geçen ev sahibi ekip, 37. dakikada Casemiro'nun kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Londra ekibi, 80. dakikada Trevoh Chalobah ile 1 gol bulsa da Manchester United maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 5. dakikada Chelsea kalecisi Robert Sanchez, rakip takım oyuncusu Bryan Mbeumo'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, ilk 11'de görev aldı.

45+5'de Manchester United, Casemiro'nun kırmızı karttan oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Bu skorla, 9. sıradaki Manchester United puanını 7'ye çıkarırken Chelsea, 8 puanla 6. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Brentford deplasmanına gidecek. Chelsea, Brighton'ı ağırlayacak.

