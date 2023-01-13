Manchester United cephesinden Wout Weghorst açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, transferi gündemde olan Hollandalı Wout Weghorst ile ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 17:03
Manchester United cephesinden Wout Weghorst açıklaması!
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ile ilgili konuştu.

Ten Hag, City derbisi öncesi yaptığı basın toplantısında transferin bitme aşamasında olduğunu söyledi.

Erik ten Hag

Hag, "Transfere çok yaklaştık ama Manchester City maçında sahada olamayacak" dedi.

 Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı formayı giydiği 18 maçta 9 gol, 3 asist ile oynadı.


Wout Weghorst beşiktaş manchester united transfer erik ten hag

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