Manchester United'dan son nefeste ilk galibiyet!

30.08.2025 20:30:00
Cumhuriyet Spor
Altay Bayındır'ın ilk 11'de oynadığı maçta Manchester United, 90+7'de Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle Burnley'yi 3-2 yendi ve Premier Lig'de sezonun ilk galibiyetini aldı.

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Burnley'yi konuk etti. Old Trafford Stadı'nda oynanan maç ev sahibi takımında 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

United, 27. dakikada Josh Cullen (kendi kalesine) ve 57. dakikada Bryan Mbeumo'nun golleriyle iki kez öne geçse de, 55. dakikada Lyle Foster ve 66. dakikada Jaidon Anthony'nin gollerine engel olamadı.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golü ise 90+7'de penaltıdan Bruno Fernandes attı.

Manchester United'da Altay Bayındır ilk 11'de maça başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kalesinde 2 gol gören Altay, karşılaşmayı 1 kurtarışla tamamladı.

Ligin ilk iki haftasında 1 puan alabilen Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de sezonun ilk galibiyetini aldı ve 4 puanla 9. sırada yer aldı. Burnley ise 3 puanla 12. basamakta bulunuyor.

