Manchester United David de Gea'nın halefini buldu!

Yayınlanma: 11.07.2023 - 00:03

Güncelleme: 11.07.2023 - 00:03

Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Manchester United'ın, Inter'in file bekçisi Andre Onana ile ilgilendiği ileri sürülüyordu. İngiliz ekibin, bu transferde mutlu sona çok yakın olduğu iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre Manchester United, 27 yaşındaki Andre Onana transferini bu hafta içinde tamamlayacak.

43 MİLYON EURO

İngiliz ekibin, bu transfer için Inter'e ek ödemeler hariç 43 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Andre Onana

Kamerunlu kalecinin Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Inter formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan Andre Onana, 24 maçta kalesini gole kapatmıştı.