Manchester United, Everton deplasmanında hata yapmadı!

24.02.2026 10:44:00
Cumhuriyet Spor
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United, Everton'a konuk oldu.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United, 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak İngiltere Premier Lig'de yenilgi yaşamadı.

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 48 yaptı. Everton, 37 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester United, Crystal Palace'yi konuk edecek. Everton, Newcastle United deplasmanına gidecek.

