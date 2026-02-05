Manchester United'dan Andre Onana kararı!

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz 1 yıllığına Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana'nın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu olmaya devam ederken, İtalyan basınında Kamerunlu eldivenin geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Onana'yı gelecek sezon da kadrosunda tutmayı planlamıyor ve sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalan 29 yaşındaki kaleciyi satarak para kazanmak istiyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın Kamerunlu file bekçisi konusunda kararının oldukça net olduğu dile getiren Romano, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede "Gelecek yaz Onana ile yola devam etmeleri beklenmiyor. Amaç, yolları ayırmak için bir çözüm bulmak" diye konuştu.

Trabzonspor'un Andre Onana ve ManU ile yaptığı anlaşmada herhangi bir satın alma opsiyonunun bulunmadığını hatırlatan İtalyan gazeteci, "Onana ile ilgilenen birçok kulüp olacak. Tüm seçeneklerini değerlendirecek ve size bugün söyleyebileceğim şey, Onana'nın Manchester United'dan ayrılıp 2026/27 sezonunda farklı bir deneyim yaşamasının beklendiğidir" ifadelerini kullandı.

Bordo mavili formayla 17 maça çıkan Onana 22 gol yedi. Kamerunlu eldiven, 3 müsabakada ise kalesini gole kapadı.