Kırmızı Şeytanlar'da sular durulmuyor: 'Rashford, Manchester United’a zarar veriyor!'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:42

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:42

Manchester United’ın efsane orta saha oyuncusu Paul Scholes, hem Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde kötü günler geçiren Kırmızı Şeytanlar’ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford’u eleştirdi.

Son olarak Newcastle deplasmanında 1-0 mağlup olan United’ın İngiliz yıldızının takıma zarar verdiğini belirten Scholes, şu ifadeleri kullandı:

"Rashford’un neye şaşırdığını anlamıyorum. Neden hala sahada olması gerektiğini düşündüğünü bilmiyorum çünkü sahada olduğu bölümde takıma yarardan çok zarar veriyordu.

Marcus geçen sene harikaydı ve yetenekli bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bu tarz davranışlarıyla takıma zarar verdiğini düşünüyorum.

Bunu genç bir oyuncu yapsa bir nebze anlaşılabilir ancak Rashford şu anda takımın en tecrübeli oyuncularından biri ve kadrodaki diğer isimlerin örnek aldığı bir isim."

Rashford bu sezon 18 karşılaşmada oynarken, rakip fileleri sadece iki defa havalandırdı.