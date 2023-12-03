Manchester United, Newcastle United deplasmanından çıkamadı!

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'a 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 09:35
Manchester United, Newcastle United deplasmanından çıkamadı!
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United, Premier Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Newcastle United ile karşılaştı.

St. James' Park'ta oynanan maçı Newcastle 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 55. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.

3 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Ligde son olarak Chelsea'yi 4-1 mağlup eden Newcastle, güçlü rakibi Manchester United'ı da eli boş gönderdi. Öte yandan Erik ten Hag'ın öğrencileri ligde 3 maç sonra puan kaybetti.

Bu sonuçla puanını ev sahibi ekip puanını 26'ya çıkardı. Manchester United ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Chelsea'yi ağırlayacak. Newcastle ise Everton deplasmanına gidecek.


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