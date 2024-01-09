Manchester United, FA Cup'ta 2 golle turladı!
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Manchester United, deplasmanda Wigan Athletic'i 2-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Manchester United, deplasmanda Wigan Athletic ile karşılaştı.
DW Stadium'da oynanan maçı Manchester United 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Diogo Dalot, 74. dakikada ise penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.
MANU'da forma giyen milli oyuncu Altay Bayındır maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, FA Cup'ta adını bir üst tura yazdırmayı başaran taraf oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- Gold Film'den 'Kızıl Goncalar' açıklaması
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Binayı taş ve sopa yağmuruna tuttular!
- İstanbul'a kar geliyor!
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- Eğlence mekanında olaylı gece! Nejat İşler yumruk attı
- Final bölümü belli oldu: Yeni oyuncular da geliyor
- İstanbul’da toplu taşımaya zam!