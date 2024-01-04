Tottenham'dan kiralanmıştı: Manchester United'dan Sergio Reguilon kararı!
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiraladığı İspanyol futbolcu Sergio Reguilon'un sözleşmesini feshettini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Tottenham'dan sezon başında kiraladığı İspanyol futbolcu Sergio Reguilon'un sözleşmesini feshetti.
TOTTENHAM'A GERİ DÖNDÜ
Manchester United Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen ağustos ayında bir yıllığına kiralanan 27 yaşındaki sol bekin sözleşme fesih maddesinin devreye sokulduğu ve Reguilon'un Tottenham'a döndüğü belirtildi.
Real Madrid altyapısında yetişen Reguilon, Tottenham'ın yanı sıra, İspanyol ekipleri Sevilla ile Atletico Madrid'de de görev yaptı.
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