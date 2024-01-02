Manchester United kararını verdi: Sergio Reguilon eski takımına dönüyor!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Tottenham'dan kiraladığı İspanyol futbolcu Sergio Reguilon'u geri göndereceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:40
Manchester United kararını verdi: Sergio Reguilon eski takımına dönüyor!
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Manchester United, performansını yetersiz bulduğu Sergio Reguilon için kararını verdi.

The Ahtletic'te yer alan habere göre; İngiliz devi, Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu ile kış transfer döneminde yollarını ayıracak.

TOTTENHAM'A GERİ DÖNECEK

İngiliz ekibin performansını beğenmediği Reguilon'u Tottenham'a geri göndereceği belirtildi.

Oyuncunun mevcut sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam ediyor. Ayrılığın kısa süre içinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

İngiliz ekibinde 12 maçta forma giyen 27 yaşındaki sol bek, gol veya asist üretemedi.


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