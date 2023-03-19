Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek finalinde kendi sahasında Fulham'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:08
Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup'ta çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Marco Silva'nın takımı Fulham'ı ağırlayacak.

MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19:30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yneteceği mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, turnuvanın son 16 turunda West Ham United'ı 3-1'lik skorla geçmişti.

Fulham ise Leeds United'ı 2-0'lik skor ile elemişti.


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