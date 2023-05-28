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Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında kendi sahasında Fulham'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:10
Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Marco Silva'nın takımı Fulham'ı konuk edecek.

MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 4-1 mağlup etmişti.

Fulham ise kendi sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalmıştı.


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