Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:10

Güncelleme: 28.05.2023 - 12:10

İngiltere Premier Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Marco Silva'nın takımı Fulham'ı konuk edecek.

MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 4-1 mağlup etmişti.

Fulham ise kendi sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalmıştı.