Manchester United turu ikinci maça bıraktı!
Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda İspanyol ekibi Real Sociedad ile İngiliz ekibi Manchester United karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle bitti.
Manchester United'ın golünü 57. dakikada Joshua Zirkzee kaydetti.
GOL PENALTIDAN GELDİ
Ev sahibi Real Sociedad'ın golü 70. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı vuruşundan geldi.
Manchester United rövanş maçında Real Sociedad'ı 13 Mart perşembe günü İngiltere'de ağırlayacak. Turu geçen takım, FCSB-Lyon eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
Etiketler: #manchester united #real sociedad #uefa avrupa ligi
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