Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'dan ayrılık sonrası ilk açıklama
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo açıklamalarda bulundu. Ronaldo, "Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmayla sözleşmemizi erkenden bitirmeyi kabul ettik" dedi.
Premier Lig ekibi Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Cristiano Ronaldo, ayrılığa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ronaldo ayrılık sonrası verdiği demeçte, "Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmayla sözleşmemizi erkenden bitirmeyi kabul ettik. Manchester United'ı ve taraftarları seviyorum. Bu asla değişmeyecek" dedi.
Portekizli yıldız, "Yeni bir meydan okuma için doğru zaman. Manchester United'a sezonun geri kalanında ve gelecekte başarılar diliyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
İLK 11'E GİRMEKTE ZORLANIYORDU
Manchester United'daki ilk döneminde (2003-2009) bir UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki takımda ilk 11'e girmekte zorlanıyordu.
CRISTIANO RONALDO'NUN KARİYERİ
Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 defa layık görülen Ronaldo, Piers Morgan Sansürsüz programında, Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve ihanete uğramış hissettiğini söylemişti.
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