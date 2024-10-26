Manchester United maçında sakatlanmıştı: Osayi Samuel'in son durumu belli oldu!
Manchester United maçında sekerek oyundan çıkan Bright Osayi-Samuel'in durumu belli oldu. Nijeryalı futbolcunun, Mourinho'nun görev vermesi halinde Bodrum FK maçında oynayabileceği iddia edildi.
Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
62. dakikada oyundan alınan Nijeryalı sağ bek, sahayı sekerek terk etmiş ve yerini Rodrigo Becao'ya bırakmıştı.
Jose Mourinho ise maç sonrası yaptığı açıklamada Bright Osayi-Samuel'in ayağına kramp girdiğini belirtmişti.
Öte yandan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in durumu belli oldu.
NTV Spor'da yer alan habere göre, herhangi bir sakatlık problemi olmayan 26 yaşındaki futbolcu, Mourinho'nun şans vermesi halinde yarın Kadıköy'de oynanacak Bodrum FK maçında forma giyebilecek.
Etiketler: #bright osayi samuel #fenerbahçe #sakatlık
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