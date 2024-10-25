Sözleşmesi sezon sonu sona eriyor: Osayi Samuel'den geleceğine dair açıklama!
Fenerbahçe'nin Manchester United ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel maça devam edememişti.
Sarı-lacivertlilerle sözleşme yenileme görüşmlerini sürdüren Nijeryalı futbolcu, takımda kalıp kalmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.
Osayi-Samuel, Manchester United maçı sonrası "Gelecek sezon burada mısın?" sorusuna cevap verdi.
"BANA BAĞLI DEĞİL"
26 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Bilmiyorum. Bana bağlı değil" ifadelerini kullandı.
Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #bright osayi samuel #fenerbahçe #Sözleşme
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