Sözleşmesi sezon sonu sona eriyor: Osayi Samuel'den geleceğine dair açıklama!

Fenerbahçe'nin Manchester United ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair konuştu.

Sözleşmesi sezon sonu sona eriyor: Osayi Samuel'den geleceğine dair açıklama!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:47

UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel maça devam edememişti.

Sarı-lacivertlilerle sözleşme yenileme görüşmlerini sürdüren Nijeryalı futbolcu, takımda kalıp kalmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Osayi-Samuel, Manchester United maçı sonrası "Gelecek sezon burada mısın?" sorusuna cevap verdi.

"BANA BAĞLI DEĞİL"

26 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Bilmiyorum. Bana bağlı değil" ifadelerini kullandı.

Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #bright osayi samuel #fenerbahçe #Sözleşme

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