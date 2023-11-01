Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda kendi sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Manchester United, kupanın bir önceki turunda kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etmişti.
Newcastle United ise kendi evinde konuk ettiği Manchester City'yi 1-0'lık skorla kupanın dışına itmişti.
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