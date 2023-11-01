Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:51

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:51

İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Manchester United, kupanın bir önceki turunda kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etmişti.

Newcastle United ise kendi evinde konuk ettiği Manchester City'yi 1-0'lık skorla kupanın dışına itmişti.