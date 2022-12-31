Manchester United, Rashford ile güldü! Wolverhampton 0-1 Manchester United

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 17:32
Manchester United, Rashford ile güldü! Wolverhampton 0-1 Manchester United
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İngiltere Premier Lig'de 18. hafta mücadelesinde Wolverhampton, sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadele United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmada tek gol 76. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. 

Maça ikinci yarıda oyuna dahil olduktan sonra damga vuran Rashford, 84. dakikada ağları buldu ancak elle oynama gerekçesiyle golü VAR'dan döndü. 

Teknik direktör Erik ten Hag, maçtan önce "disiplin" gerekçesiyle Rashford'ın yedek bırakıldığını açıklamıştı. 

Bu sonuçla birlikte Manchester United, puanını 32'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Wolves, ise 13 puanda kaldı ve 18. sırada yer alarak küme düşme hattından kurtulamadı.


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