Manchester United revire döndü! Bu kez Onana...

Yayınlanma: 18.11.2023 - 09:38

Güncelleme: 18.11.2023 - 09:38

Manchester United'da sakatlık kervanına bir yenisi daha eklendi. Andre Onana, Kamerun'un Mauritius ile oynadığı maçın 82. dakikasında sakatlanarak oyundan ayrıldı.

Kamerunlu kalecinin durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İngiliz ekibinde daha önce Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

ERIKSEN, CASEMIRO, RASHFORD

Galatasaray ile 29 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek MANU'da birden çok eksik bulunuyor.

Eriksen ve Casemiro'nun kesin olarak Galatasaray maçında oynamayacağı açıklandı. Kopenhag maçında kırmızı kart gören Rashford da sarı kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek.

İngiliz basınına göre, Manchester United'daki sakat futbolcular ve dönüş tarihleri;

Rasmus Höjlund - Dönüş tarihi: 29 Kasım

Christian Eriksen - Dönüş tarihi: Aralık

Aaron Wan-Bissaka - Dönüş tarihi: 26 Kasım

Luke Shaw - Dönüş tarihi: 26 Kasım

Jonny Evans - Dönüş tarihi: Aralık

Casemiro - Dönüş tarihi: Ocak

Lisandro Martinez - Dönüş tarihi: Ocak