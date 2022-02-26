Manchester United, Rus sponsoru Aeroflot ile anlaşmasını sonlandırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Rus sponsoru Aeroflot ile anlaşmasına son verdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00
Manchester United, Rus sponsoru Aeroflot ile anlaşmasını sonlandırdı
Abone Ol google-news

İngiliz ekibi Manchester United, Rus havayolu şirketi Aeroflot ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot'un sponsorluk anlaşmasına son verildiği kaydedildi.

Aeroflot, 2013 yılından bu yana Manchester temsilcisinin sponsorları arasında yer alıyordu.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler