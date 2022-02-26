Manchester United, Rus sponsoru Aeroflot ile anlaşmasını sonlandırdı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Rus sponsoru Aeroflot ile anlaşmasına son verdi.
İngiliz ekibi Manchester United, Rus havayolu şirketi Aeroflot ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı.
Manchester United'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot'un sponsorluk anlaşmasına son verildiği kaydedildi.
Aeroflot, 2013 yılından bu yana Manchester temsilcisinin sponsorları arasında yer alıyordu.
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